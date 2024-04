Mega SIM: Anschlusspreis entfällt – alle Tarife monatlich kündbar

Freenet startet ab sofort man mit einer neuen Rabattaktion für die Marke „Mega SIM“. In allen Tarifen wird der Anschlusspreis gestrichen.

Mega SIM startet am heutigen 15. April 2024 wieder mit einer Anschlusspreisbefreiung. Bei allen Tarifen entfällt also der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Das gilt nach aktuellem Stand für nur wenige Tage. Alle Angebote funken im Telefónica-Netz und müssen sich wie üblich in einem hart umkämpften Markt einem Preisvergleich stellen. Die Preise der derzeit angebotenen Tarife schauen wie folgt aus:

green LTE 25 GB mit bis zu 225 Mbit/s → 14,99 Euro

green LTE 50 GB mit bis zu 225 Mbit/s → 19,99 Euro

green LTE 140 GB mit bis zu 225 Mbit/s → 24,99 Euro

o2 Mobile unlimited Smart mit bis zu 15 Mbit/s → 26,99 Euro

Das Gute bei den Tarifen von Mega SIM? Alle Tarife sind monatlich kündbar und mit einem „Lifetime Pricing“ versehen, was bedeutet: die Tarife werden nicht nach einer gewissen Laufzeit teurer.

