Mehr Bass: Sonos Sub Mini ab heute erhältlich

Sonos präsentierte letzten Monat einen kleineren Sub, den Sub Mini für 499 Euro. Ich konnte diesen bereits testen und war nicht nur zufrieden, ich bin es weiterhin und nach dem Test mit der Beam teste ich diesen jetzt auch mal noch mit der Arc.

Produkte von Sonos sind nicht günstig, aber man zahlt meistens für ein größeres Ökosystem drauf. Dafür finde ich den Preis in diesem Fall sogar fair. Falls es euch auch so geht, dann könnt ihr den Sub Mini ab sofort direkt bei Sonos kaufen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

