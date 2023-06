Mehr Datenvolumen im Sommer: Congstar kündigt neues Angebot an

Congstar hat heute eine neue Aktion angekündigt, die ab dem 27. Juni startet und bei der man in den Tarifen im Sommer etwas mehr Datenvolumen erhält.

Zwischen dem 27. Juni und 18. September gibt es bei den Tarifen von Congstar, die man über die offizielle Webseite buchen kann, mehr Datenvolumen. Als Highlight nennt Congstar die Allnet Flat M, die dann mit 22 GB statt 10 GB daher kommt.

Die Sommer-Tarife können sowohl in der Laufzeit-Variante (24 Monate) als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante gebucht werden. Das Feature „GB+“ (so nennt sich dieses Angebot bis September) ist nur bei Online-Buchung enthalten.

congstar Allnet Flat L mit 32 GB Datenvolumen inkl. LTE 50

Bei Online-Buchung: 32 GB Datenvolumen (statt 15 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 27 Euro pro Monat (statt 30 Euro)

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat M mit 22 GB Datenvolumen inkl. LTE 50

Bei Online-Buchung: 22 GB Datenvolumen (statt 10 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 22 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat S Extra mit 8 GB Datenvolumen

8 GB Datenvolumen

Surfen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 17 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

congstar Allnet Flat S mit 4 GB Datenvolumen inkl. LTE 25

Bei Online-Buchung: 4 GB Datenvolumen (statt 3 GB)

Surfen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 12 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

