Mehr Ordnung im Browser: Opera One führt Tab Islands ein

Opera hat den neuen Browser Opera One vorgestellt, der auf einem modularen Design basiert und eine flüssige Navigation ermöglichen soll.

Der Browser, der das bisherige Flaggschiff von Opera für Windows, MacOS und Linux ersetzen soll, passt sich laut Opera dynamisch an die Bedürfnisse des Nutzers an, indem er nur die wichtigsten Funktionen hervorhebt.

Der Browser implementiert außerdem einen Multithreading-Compositor, der die Benutzeroberfläche flüssiger und schneller machen soll, sowie Tab-Inseln, eine neue Funktion, die das Arbeiten mit vielen Tabs erleichtern sollen. Dazu heißt es:

Sie suchen nach dem besten Restaurant zum Mittagessen? Die Tabs mit den Speisekarten, Standorten und Restaurantdetails werden in einer eigenen Registerkarteninsel geöffnet. Haben Sie eine Reihe von Google Docs, die Sie für die Arbeit verwenden? Auch sie können eine eigene Tab Island erhalten. Wenn Sie browsen und weitere Tab Islands erstellt werden, können Sie die Themen, auf die Sie sich konzentriert haben, leicht unterscheiden und zwischen ihnen wechseln. In der neuen, überarbeiteten Version von Opera sind die Tab Islands der erste Blickfang des modularen Designs: Sie sind in dem UI des Browsers klar unterscheidbar, gekennzeichnet durch separate Farben und klare Inselgrenzen.

Tab Islands werden automatisch erstellt, um die Tabs im gleichen Kontext zu halten. Geöffnete Websites können auch zu einer Tab Island zusammengefasst werden, indem man die STRG-/Befehlstaste drückt, auf die zu gruppierenden Websites klickt und dann mit der rechten Maustaste klickt, um eine Tab Island zu erstellen. Sie können auch durch Ziehen und Ablegen zwischen den Islands verschoben werden. Zudem können Nutzer/-innen auch durch Ziehen und Ablegen oder durch Drücken der kleinen Plus-Schaltfläche an der Seite der Insel zu einer bestehenden Tab Island hinzufügen.