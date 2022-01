Meilenstein: IONITY erreicht 400 Ladeparks

Das Schnelllade-Joint-Venture IONITY hat sein Zwischenziel von 400 Ladeparks in Europa erreicht.

IONITY betreibt ein High Power Charging Netzwerk entlang der Autobahnen in 24 europäischen Ländern. Wie bereits im letzten Jahr bekannt wurde, soll das Ladenetzwerk von IONITY weiter massiv ausgebaut werden.

Einen Meilenstein hat man nun erreicht. So sind nach aktuellem Stand 401 Ladeparks in Europa in Betrieb, die 1586 HPC-Ladesäulen bieten. Außerdem sind 28 weitere Ladeparks aktuell in Planung, wie sich bei IONITY einsehen lässt.

IONITY ist ein Joint Venture der Automobilhersteller BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG und des Volkswagen Konzerns mit Audi und Porsche. Das Ziel des Zusammenschlusses: entlang europäischer Hauptverkehrsachsen ein Netzwerk leistungsfähiger Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge aufzubauen und zu betreiben. Um attraktive Standorte zu sichern, arbeitet man mit zahlreichen Partnern zusammen.

