Über 1000 Euro: Mercedes-Benz startet mit E-Scooter

Mercedes-Benz kündigte schon vor über einem Jahr einen E-Scooter an, sprach da allerdings noch von Anfang 2020 beim Marktstart. Das schaffte man nicht, da vermutlich die Corona-Krise den Plan doch ein bisschen beeinflusst hat.

Dafür geht es jetzt im Oktober los und man hat den „Mercedes-Benz eScooter“ erneut angekündigt. Partner bleibt Micro und es gibt eine Reichweite von bis zu 25 km, ein Gewicht von 13,5 kg und natürlich ist bei uns bei 20 km/h Schluss.

Was Mercedes-Benz in der Pressemitteilung nicht erwähnt: Den Preis. Ich habe schon 2019 vermutet, dass der E-Scooter kein Schnäppchen wird, denn BMW hat auch einen Scooter von Micro im Angebot, für den man 800 Euro haben will.

Mercedes-Benz eScooter ist kein Schnäppchen

Auf der Suche nach dem Mercedes-Benz eScooter findet man den elektrischen Roller unter anderem bei Kunzmann und dort möchte man 1.071,31 Euro dafür haben. Ich weiß nicht, ob das die UVP ist, oder ob Kunzmann weniger verlangt, aber damit dürfte klar sein, dass Mercedes-Benz über 1000 Euro haben möchte.

Mein erster Gedanke (und sicher nicht nur meiner): Da kann man sich auch den Xiaomi Mi Electric Scooter 1S für unter 400 Euro bei Amazon kaufen und bekommt ein mindestens ebenbürtiges Produkt. Und für ein paar Euro mehr bekommt man noch eine Version mit 45 km Reichweite, bei der man sich aber direkt zwei Scooter (für den Partner?) zum Preis vom Mercedes-Benz eScooter kaufen kann.

Mercedes-Benz dürfte damit also vor allem eine Zielgruppe haben: Menschen, die ein teures Auto direkt bei Mercedes-Benz kaufen und sich nicht informieren, was der Markt sonst noch an besseren und günstigeren Optionen zu bieten hat.

