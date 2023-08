Mercedes-Benz ermöglicht ab sofort fahrerloses Parken per Smartphone

Die Limousine EQE von Mercedes-Benz ermöglicht ab sofort vollautomatisiertes, fahrerloses Parken nach SAE Level 4.

Das automatisierte „Valet-Parken“ ist für bereits ausgelieferte Modelle der EQE Limousine und der S-Klasse Limousine sowie künftig auch für weitere Mercedes-Benz Modelle wie die neue E-Klasse nachrüstbar. Davon ausgenommen sind die aktuellen EQE, EQS und S-Klasse Modelle von Mercedes-Maybach und Mercedes-AMG.

Manuelles Einparken entfällt

Mit dem System entfällt die Parkplatzsuche und das manuelle Einparken. Die Nutzer können über die Mercedes me App vorab einen Parkplatz reservieren und das Fahrzeug in einer speziellen Drop-off-Zone im Parkhaus abstellen. Sobald alle Insassen ausgestiegen sind, wird der Parkvorgang über die App gestartet.

Das Fahrzeug fährt dann selbstständig auf den reservierten Parkplatz und parkt, gesteuert von der Bosch-Infrastruktur, automatisch ein. Bei der Rückkehr des Fahrers genügt ein Smartphone-Kommando, um das Fahrzeug auszuparken, es fährt zu einer Pick-up-Area und steht zur Abfahrt bereit.

Der Mercedes me connect Dienst INTELLIGENT PARK PILOT wird zunächst in Deutschland verfügbar sein. Sobald der Service für das jeweilige Fahrzeug verfügbar ist, erscheint der Dienst in der Diensteverwaltung der Mercedes me App und steht zur Aktivierung bereit.

Die Norm SAE J3016 definiert sechs Automatisierungsstufen (Level 0 bis Level 5). SAE Level 4 steht für vollautomatisiert: Das Fahrzeug kann unter bestimmten Rahmenbedingungen (z. B. im Parkhaus) Verkehrssituationen auch ohne einen Fahrer selbstständig meistern.

