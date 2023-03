Mercedes will 2023 erste Ladesäulen in Deutschland aufbauen

Mercedes-Benz nutzte die CES 2023 vor ein paar Wochen für die Ankündigung eines eigenen Ladenetzwerkes. Der Fokus lag aber nur auf den USA, immerhin war es die CES in Las Vegas, und es gab noch eine Angabe für den globalen Markt.

Dabei bleibt es auch, bis Ende des Jahrzehnts sollen bis zu 10.000 Ladesäulen von Mercedes selbst entstehen. Details für Europa und somit Deutschland fehlten noch, diese hat Franz Reiner aber diese Woche gegenüber des dpa verlauten lassen.

Ladenetz: Mercedes plant Aufbau noch 2023

Die meisten Ladepunkte werden in China entstehen, bis zu 6.000 Stück, um genau zu sein. In den USA und Europa werde es jeweils 2.000 Ladepunkte geben. Man wollte nicht sagen, wie viele in Deutschland geplant sind, aber es geht 2023 los.

Gegen Ende des Jahres wird der Aufbau des Ladenetzwerkes beginnen und die Planung läuft gut. Mercedes sieht das aber nicht als Alternative für andere Anbieter und man bleibt Teil von Ionity, dieses Netzwerk ist eher eine eigene Ergänzung.

Der Fokus liegt auf Ladepunkten mit einer sehr hohen Leistung von bis zu 350 kW, auch wenn Mercedes-Kunden diese nicht nutzen können. Für die soll es aber dann andere Vorteile an den eigenen Standorten geben, wie das Reservieren einer Säule.

