Mercedes-Benz baut eigenes Ladenetzwerk auf

Mercedes-Benz hat die CES 2023 in Las Vegas genutzt, um ein eigenes „High-Power-Charging-Netzwerk“ anzukündigen. Der Aufbau beginnt noch in diesem Jahr in den USA, aber weitere Märkte wie Europa und China sollen bald folgen.

Das Ziel? 400 Ladeparks und über 2.500 High-Power-Chargers (HPC) bis 2027 und 12 bis 30 „350 kW Ladesäulen“ pro Standort. Die Ladeparks werden überdacht sein. Das gilt aber nur für die USA, die Pläne für Europa hat Mercedes ignoriert.

Bis Ende des Jahrzehnts sollen es weltweit jedenfalls mehr als 10.000 High-Power-Charger werden, das ist der grobe Plan. Ich vermute mal, dass der Plan für Europa und somit den deutschen Markt schon steht und auf der IAA kommuniziert wird.

