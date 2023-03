Angriff auf das Tesla Model 3: Nio ET5 kommt auch als Kombi

Nio darf man sich als Marke für Elektroautos durchaus merken, denn man greift gerade in Europa an. Und mit dem Nio ET5 steht in diesem Jahr das (jedenfalls für mich) spannendste Modell an, denn es wird eine Alternative für das Tesla Model 3.

Konfiguriert man die den Nio ET5 derzeit über die Webseite, dann ist von bis zu 4 Monaten Lieferzeit die Rede, es geht also im zweiten Halbjahr los. Das Flaggschiff, also der Nio ET7, der das Pendant zum Tesla Model S ist, wird schon geliefert.

Allerdings deutet sich beim Nio ET5 eine sehr spannende Sache an: Ein Kombi. Da sind erste Bilder bei einer Behörde in China aufgetaucht und vermutlich wird die neue Version kommenden Monat offiziell auf der Auto Shanghai Messe gezeigt.

Rein elektrische Kombis gibt es noch nicht viele und vor allem nicht in dieser Klasse. Sollte Nio den ET5 sehr zeitnah als Kombi nachreichen, dann wäre das eine wirklich spannende Option, denn viele Automarken trennen sich sogar gerade von dieser Fahrzeugklasse. Allerdings nicht alle, bei Audi ist man zum Beispiel dabei.

Ich gehe mal davon aus, dass wir Modelle wie den Polestar 2, das Tesla Model 3, den BMW i4 oder Hyundai Ioniq 6 nicht (so schnell) als Kombi sehen werden, daher wäre das eine gute Chance für Nio, um eine Zielgruppe exklusiv für sich zu haben.

