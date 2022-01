Mercedes will ab 2024 Solardächer anbieten

Hyundai: „Jetzt ist die Umstellung auf Elektrifizierung unumgänglich“

Hyundai hat sich laut The Korea Economic Daily in einer internen Mail an alle Mitarbeiter:innen gerichtet und bekannt gegeben, dass man die Entwicklung an Verbrennern einstellt. Sie werden weiter produziert, aber nicht mehr optimiert. Hyundai priorisiert Elektromobilität Wir haben in…29. Dezember 2021 JETZT LESEN →