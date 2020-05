Messages: Google verteilt Reaktionen in Android-App

Google hat damit begonnen die Reaktionen in der Android-App von Messages zu verteilen. Wie ein Nutzer auf Reddit behauptet, ist die Funktion nun auf seinem OnePlus 7 Pro aufgetaucht. Er nutzt die Beta, was aber alleine nicht ausreicht. Es scheint so, als ob Google diese Funktion über die Server aktiviert.

Die Reaktionen auf eine Nachricht in der Messages-App für Android haben sich bereits im Februar angedeutet, Google hat sich bisher aber nicht dazu geäußert. Es scheint sich noch um einen Test mit wenigen Nutzern zu handeln, sowas ist bei Google nicht ungewöhnlich, bevor eine Funktion bei allen auftaucht.

Die Reaktionen in der Messages-App erinnern an die Funktion von iMessage, ihr könnt zum Beispiel einen Daumen hoch oder runter und ein lachendes Smiley als Reaktion auf eine Nachricht abgeben. Das funktioniert natürlich nur bei den RCS-Nachrichten, bei einer normalen SMS ist das nicht möglich.

