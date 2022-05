Metal Gear Solid könnte ein Comeback feiern

Remakes sind in letzter Zeit durchaus beliebt und angeblich steht sowas auch bei Metal Gear Solid an. Es gibt noch keinerlei Details zum Remake, wir wissen also nicht, ob Hideo Kojima am Projekt beteiligt ist, wer es entwickelt und wo es erscheint.

Es gab wohl schon häufiger Gerüchte zu einem Remake, angeblich arbeitet man bei Bluepoint an Metal Gear Solid. Die gehören mittlerweile zu Sony und da sich Sony und Kojima gut verstehen, wäre ein exklusives Remake für die PlayStation möglich.

Metal Gear Solid ist ein Klassiker von 1998, der damals extrem gut ankam und sich für damalige Verhältnisse gut verkaufte. Ich mochte die Metal Gear-Spiele und wäre nicht abgeneigt, wenn sie ein Remake bekommen – falls das gut umgesetzt wird.

