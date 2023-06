MG4 XPower: Starke Konkurrenz für den neuen VW ID.3 GTX

Der MG4 ist für einige Kunden eine gute und etwas günstiger Alternative zum VW ID.3 und anderen Elektroautos in dieser Klasse. Vor allem der Preis lockt Kunden an und mit der neuen Performance-Version dürfte das dann auch nicht anders sein.

Volkswagen wird bald den VW ID.3 GTX vorstellen und dieser dürfte den neuen Elektromotor mit 210 kW (286 PS) bekommen. Vielleicht gibt es noch etwas mehr Power, aber mit mehr als 300 PS sollte man beim VW ID.3 GTX nicht rechnen.

MG4 XPower mit über 400 PS kommt

Beim MG4 XPower sieht das anders aus, denn dieser kommt mit 320 kW (435 PS) daher und das kompakte Elektroauto beschleunigt somit in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit ist man in etwa auf einem Level mit dem neuen Volvo EX30.

Ich will nicht sagen, dass man das benötigt, aber diese Performance-Versionen sprechen eben eine bestimmte Zielgruppe an und da ist sowas wichtig. Mit diesem MG4 kann man fast mit einem Porsche Taycan in der Turbo-Version mithalten.

Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, denn wir sprechen beim MG4 XPower über ca. 42.500 Euro in der Basisversion. Da startet der neue VW ID.3 erst. Beim Akku gibt es 62 kWh und geladen wird mit bis zu 150 kW, das kennen wir vom MG4.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese neuen Performance-Versionen durchaus Kunden von klassischen Automarken weglocken, die ihre Power beschränken, weil sie noch Premiummarken (bei VW z.B. Audi) im Portfolio haben. Und das nicht nur mit deutlich mehr Power, sondern am Ende auch noch mit attraktiveren Preisen.

