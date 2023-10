Microsoft: Erstes Firmware-Update für neue Surface-Modelle verfügbar

Ende September hat Microsoft im Rahmen des Surface Herbst-Events drei neue Modelle einer Produktlinie vorgestellt: Surface Laptop Go 3, Surface Go 4 (For Business) und Surface Laptop Studio 2. Seit gestern werden die neuen Modelle ausgeliefert, erste Kunden haben die Geräte bereits erhalten. Pünktlich zur Markteinführung hat das Unternehmen nun ein entsprechendes Firmware-Update für alle drei Geräte veröffentlicht.

Laut den Release Notes wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen, um die „Produkterfahrung“ zu verbessern. Außerdem werden einige Treiber aktualisiert:

Surface Laptop Studio 2 => Release Notes

Surface Go 4 => Release Notes

Surface Laptop Go 3 => Release Notes

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

