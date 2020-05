Microsoft veröffentlicht Forza Street für Android und iOS

Vor knapp einem Jahr kündigte Microsoft erstmals Forza Street für Android und iOS an und nun ist das Spiel global veröffentlicht worden. Der Download ist, wie in der heutigen Zeit üblich, kostenlos. Es gibt dafür aber In-App-Käufe.

Wer das Spiel bis zum 5. Juni 2020 spielt, der bekommt einen 2017 Ford GT und etwas In-Game-Währung dazu. Microsoft möchte Forza Street in den ersten Tagen also ein bisschen pushen und in die Charts der jeweiligen Stores bringen.

-->

Wer sich das Spiel über den Samsung Galaxy Store besorgt, der bekommt noch mehr, nämlich einen 2015 Ford Mustang GT und eine 2015 Chevrolet Corvette Z06. Das Rennspiel unterstützt außerdem Xbox Live (wenn ihr euch anmeldet).

Neues Quizduell für Android und iOS ist da Ende 2019 haben wir hier über einen Meilenstein bei Quizduell berichtet und euch mitgeteilt, dass auch eine neue Version kommen wird. Diese nennt sich „Neues Quizduell“ und ist nun auch global für Android und iOS verfügbar. Neues Quizduell kommt mit…6. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->