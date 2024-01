Microsoft kündigt erstes Xbox-Event für 2024 an

Microsoft startet direkt mit einem Xbox-Event in das neue Jahr und möchte das wiederholen, was letztes Jahr schon gut funktioniert. Keine riesige Keynote, aber ein solides Event, auf dem man den Fans zeigt, was so im ersten Halbjahr kommt.

Es ist angeblich eine Developer Direct für kommende Woche geplant, das berichten mehrere Quellen (Klobrille im Forum, Zantorn bei Reddit und Tom Henderson bei X). Der Fokus liegt aber wohl noch nicht auf Activision Blizzard, das dauert noch etwas.

Letztes Jahr zeigte man ein paar der neuen Xbox-Spiele und es gab sogar noch einen Shadow Drop mit Hi-Fi Rush, der sehr gut angenommen wurde. Es steht im Raum, dass sich das 2024 wiederholt. Wobei das Spiel bisher noch unbekannt ist.

Die Nachfrage nach der Xbox ist 2023 zwar eingebrochen, aber es war ein guter Start ins Jahr, das muss man sagen. Diese Art der Kommunikation darf man gerne beibehalten. Mal schauen, was wir bei der Xbox in ein paar Tagen sehen werden.

Nachtrag: Das Event ist wie erwartet offiziell und findet am 18. Januar statt. Es gibt auch eine Liste der Spiele, wir werden Indiana Jones, Avowed, Ara: History Untold und Senua’s Saga: Hellblade II sehen. Activision Blizzard ist nicht Teil des Events.

Video: Die Zukunft der Xbox

