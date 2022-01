Microsoft plant weiterhin neue 3D Emojis für Windows 11

Microsoft präsentierte im Sommer letzten Jahres neue Emojis für Windows 11, die einen 3D-Effekt haben. Ende des Jahres gab es dann sogar neue Emojis, jedoch nur als 2D-Version. Die 3D-Version ist bei Microsoft allerdings weiterhin geplant.

Einer der Designer von Microsoft hat am Wochenende verraten, dass man noch daran arbeitet und die neuen Emojis auch gerne bei Windows 11 einführen möchte. Wie und wann diese kommen sollen, das ist bisher allerdings weiterhin unklar.

-->

Microsoft hat letzte Woche die finale Phase für die erste Version von Windows 11 eingeläutet, jetzt kümmert man sich um neue Features und um die, die es nicht in diese Version geschafft haben (wie zum Beispiel die geplanten Android-Apps).

Die neuen Emojis benötigen also noch etwas Zeit und da sich Microsoft für 2D als Lösung entschieden hat, würde ich noch nicht so schnell damit rechnen. Da gilt es jetzt also die Previews zu beobachten, dort werden wir die Emojis als erstes sehen.

Apple führt mit iOS 15.4 neue Emojis ein Gestern gab es den Startschuss für die erste Beta von iOS 15.4 und wie erwartet handelt es sich nach iOS 15.3 um ein größeres Update mit vielen Neuerungen. Wie Face ID mit Maske oder Universal Control. Doch es gibt auch…28. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->