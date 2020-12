Microsoft Surface Duo kommt 2021 nach Deutschland

Microsoft brachte im September das erste Android-Smartphone auf den Markt, das Surface Duo. Man entschied sich allerdings für einen exklusiven US-Launch.

Kurz nach dem Marktstart deutete sich sehr schnell an, dass wir das Surface Duo in diesem Jahr nicht mehr global sehen werden. Vor wenigen Wochen gab es dann die Meldung, dass Microsoft wohl das Frühjahr 2021 in Deutschland anpeilt.

-->

Microsoft Surface Duo noch ohne Euro-Preis

Diese Woche hat das Unternehmen offiziell bestätigt, dass wir das Microsoft Surface Duo im ersten Quartal 2021 sehen werden. Einen Preis hat man noch nicht kommuniziert, aber ich rechne mit knapp 1400 bis 1500 Euro in Deutschland.

Das Microsoft Surface Duo ist ein spannendes und einzigartiges Gerät, aber es wird im Frühjahr noch veralteter, als 2020 sein, denn zeitgleich kommen viele neue Android-Smartphones mit dem Snapdragon 888 auf den Markt und das Surface Duo nutzt noch den Snapdragon 855 – und auch etwas magere 6 GB RAM.

Doch 2021 wird das Jahr der Foldables und da bin ich persönlich gespannt, wie sich das Surface Duo im Vergleich mit Geräten schlägt, die man auch falten kann, die aber nur ein Display besitzen. Microsoft setzt immerhin auf zwei Displays. Wer möchte, der kann sich jetzt auf der Webseite von Microsoft dafür anmelden.

Google Pixel Fold bereits für 2021 erwartet Google soll für die zweite Jahreshälfte 2021 ein faltbares Smartphone geplant haben, nennen wir es einfach mal Google Pixel Fold. Das berichtet der sehr gut informierte Ross Young, der bei Display-Leaks eine der zuverlässigsten Quellen ist. Es ist nicht das…15. Dezember 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->