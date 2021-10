Microsoft Surface Duo 2 startet in Deutschland

Microsoft hält an der Dual-Screen-Strategie fest und hat vor ein paar Wochen das Surface Duo 2 offiziell vorgestellt. Bessere Kamera, mehr Kameras, aktueller und guter Chip, Schwarz, man hat sehr viele Kritikpunkte des Vorgängers ausgemerzt.

Heute ist der Marktstart des Microsoft Surface Duo 2 und wer möchte, der kann das Smartphone mit Dual-Display ab sofort bei Microsoft bestellen. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich und es gibt mehrere Versionen – 8 GB RAM sind Standard.

Die Basisversion mit 128 GB kostet 1599 Euro, für 256 GB muss man 1699 Euro auf den Tisch legen und 512 GB gibt es für 1799 Euro. Das neue Microsoft Surface Duo ist also eine ganze Ecke teurer, als das aktuell beste Foldable auf dem Markt.

Ich bin skeptisch, was den Erfolg angeht. Eine gute Hardware ist eine Sache, aber wir wissen nicht, ob man die häufig kritisierte Software optimiert hat. Reviews gab es vor Marktstart keine, was in der Regel kein gutes Zeichen ist. Diese könnten zwar noch heute kommen, sollte es aber eigentlich eher vor dem Verkauf geben.

