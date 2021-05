Microsoft Surface Duo: Abverkauf in den USA gestartet?

Als das Microsoft Surface Duo vor ein paar Wochen in Deutschland an den Start ging, da gab es einen großen Kritikpunkt: Den Preis. 1549 Euro für die kleine Version wären allgemein zu viel, aber vor allem zum jetzigen Zeitpunkt viel zu viel.

Wir haben das beim Launch bei Microsoft angesprochen, da der Preis in den USA bereits gesenkt wurde. Doch man gab nur an, dass es ein anderer Markt sei. Ich weiß nicht, ob sich das Surface Duo seit dem in Deutschland verkauft hat.

Ein Surface Duo für unter 700 Euro

In den USA scheint nun aber der Abverkauf begonnen zu haben, denn der Preis wurde erneut gesenkt – auch wenn es nur ein Angebot ist. Man bekommt das Surface Duo aber bereits für 699 Dollar, also 580 Euro (jedoch ohne Steuern).

Doch selbst mit Steuern wären das weniger als 700 Euro in Deutschland und ein akzeptabler Preis für die verbaute Hardware. Ich mochte das Surface Duo im Test und hoffe das Gerücht mit dem Nachfolger stimmt, aber das mit dem Preis bei der ersten Generation war meiner Meinung nach nicht optimal von Microsoft gewählt.

Jetzt wird das Surface Duo jedenfalls relativ „günstig“ verkauft und vermutlich wollen die Shops ihre Lager leeren, da sonst keiner das Gerät kauft. In den USA kam das Microsoft Surface Duo jedenfalls schon im September auf den Markt, daher wäre es möglich, dass der Nachfolger ebenfalls wieder im Herbst kommt.

