Microsoft Surface Duo: Gute Nachrichten für das Android-Update

Beim Schritt zu Android 11 hat sich Microsoft mit dem Duo nicht gerade mit Ruhm bekleckert, doch man hält an den Android-Smartphones fest und obwohl gerade keine neue Generation für 2022 im Raum steht, so wird ein großes Update geplant.

Microsoft Surface Duo: Android 12L steht an

Laut Windows Central befindet sich Android 12L in der finalen Testphase für das Microsoft Surface Duo und Microsoft Surface Duo 2. Einen Zeitraum haben wir aber noch nicht, Microsoft selbst hat das Update bisher auch noch nicht angekündigt.

Das mit den „guten Nachrichten“ kann man so oder so sehen. Positiv ist, dass wir Android 12L bekommen, eine für Foldables optimierte Version von Android, die auch Samsung beim Galaxy Z Fold 4 nutzt. Android 13 ist aber in weiter Ferne.

Microsoft will aber nicht einfach nur Android 12L liefern, man will wohl auch die eigene Designsprache „Fluent Design“ von Windows 11 bei Android einführen. Das ist für mich ein Hinweis, dass man die Duo-Reihe doch noch nicht fallen lässt.

Laut Quelle möchte Microsoft die zwei faltbaren Android-Smartphones als eine Art „Erweiterung“ für Windows vermarkten, daher dieser Schritt. Wenn man sich aber schon so viel Mühe gibt, dann frage ich mich, ob doch ein Surface Duo 3 kommt.

Ich bin jedenfalls skeptisch, was die Zukunft dieser Reihe angeht, aber sie hat Potenzial, das sehe ich weiterhin so. Mal schauen, wie sich das entwickelt und ob wir dann vielleicht 2023 auch wieder neue Hardware von Microsoft bekommen.

