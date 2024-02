Microsoft Surface: Erste Modelle erhalten das Februar Firmware-Update

Der Monat Februar ist schon wieder ein paar Wochen alt und für viele Hersteller ist es wieder an der Zeit, das monatliche Firmware-Update für ihre Geräte zur Verfügung zu stellen – im aktuellen Beispiel ist Microsoft mit seinen Surface-Modellen an der Reihe. Den Anfang machen das Surface Pro 9 in der Intel-Version und Surface Laptop 5.

Das Februar Firmware-Update enthält für die genannten Surface-Geräte mehr als die üblichen Treiber-Updates, so verbessert es bei beiden Modellen die Stabilität mit dem Thunderbold Dock. Darüber hinaus wurden Arbeiten zur Behebung einiger modellspezifischer Fehler durchgeführt, so dass diese Fehler der Vergangenheit angehören.

Die entsprechenden Release Notes für die einzelnen Modelle sind nachfolgend aufgeführt:

Surface Laptop 5 February 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop 5 devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes:

Resolves intermittent boot to Windows logo issue.

Address battery error message in Surface App.

Improves Surface Thunderbolt 4 Dock stability.

Surface Pro 9 with Intel Processor February 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10 November 2021 Update, Version 21H2, or greater.

Improvements and fixes: