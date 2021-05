Microsoft kündigt Xbox- und Bethesda-Event für die E3 an

Es hat sich bereits angedeutet und nun ist es offiziell: Microsoft hat ein großes E3-Event am 13. Juni ab 19 Uhr geplant. Man möchte neue Xbox-Spiele zeigen und da Bethesda nun zu Microsoft gehört, wird das Studio mit von der Partie sein.

Im Fokus wird Halo Infinite stehen, außerdem werden wir Starfield sehen, was aber wohl erst in einem Jahr kommt. Die Veranstaltung des Xbox Teams wird wie immer live übertragen und kann bei YouTube, Twitch und Co. gestreamt werden.

-->

Ich habe die Gerüchte in den letzten Tagen und Wochen verfolgt und rechne mit einem recht großen und interessanten Event, aber man sollte die Erwartungen auch nicht zu hoch ansetzen. Da scheint sehr viel für die Xbox geplant zu sein, aber viele Highlights werden erst 2022 und 2023 kommen (und nicht gezeigt).

Halo ist soweit bekannt und dürfte im November erscheinen, ich bin aber viel mehr auf das restliche Xbox-Lineup für die zweite Jahreshälfte gespannt und vermute, dass wir auch 1-2 Blockbuster-Spiele für den Xbox Game Pass sehen werden.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Das Microsoft Surface Duo wird zum Xbox-Handheld Microsoft hat den Smartphone-Trend verpasst und sie hatten bei der Xbox nie das verlangen auch mobil mit einem Handheld (wie Sony und Nintendo) vertreten zu sein. Genau das wird nun vereint, denn das Surface Duo wird zum Xbox-Handheld. Das Surface…25. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->