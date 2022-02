Mit Freimonat und Preisvorteil: DAZN-Aktion startet für Vodafone-Kunden

Der Sportsender DAZN hatte kürzlich erst verkündet, dass man kräftig an der Preisschraube drehen wird. Nun gibt es bei Vodafone eine DAZN-Aktion mit Freimonat, Preisvorteil und Erweiterung der HD-Sender DAZN 1 und DAZN 2.

Bis zum 31. März 2022 startet Vodafone für alle interessierte Kunden eine Aktion mit DAZN. Wer ab sofort das Vodafone DAZN-Paket zu seinem regulären TV-Tarif hinzubucht, zahlt dafür monatlich 12,99 Euro statt 24,99 Euro gegenüber der direkten Buchung bei DAZN. Kunden profitieren bei der Buchung über Vodafone somit von einem Preisvorteil von monatlich 12 Euro.

Der Preis von 12,99 Euro gilt über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Zudem gibt es einen Freimonat und das Angebot umfasst neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch den Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen „DAZN 1“ und „DAZN 2“. Beide Sender sind ab sofort auch im Kabel-Glasfasernetz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar.

DAZN-Preise steigen weiter

DAZN hatte zuletzt den Preis für Neukunden, die direkt beim Anbieter das flexible Monatsabo buchen, von 14,99 auf monatlich 29,99 Euro angehoben. Im Jahresabo kostet DAZN für Neukunden bei einer Direktbuchung 24,99 Euro pro Monat oder im Rahmen einer Einmalzahlung 274,99 Euro.

Bei Vodafone kostete das DAZN-Paket bislang monatlich 9,99 Euro. Der neue Preis von 12,99 Euro gilt für Neukunden bis mindestens Ende März – danach wird das Vodafone DAZN-Paket teurer und auf ein „mit der direkten Buchung über DAZN vergleichbares Preisniveau angehoben“.

Das Angebot steht für alle GigaTV- und Horizon-Nutzer, Kunden mit Basis-Kabelanschluss sowie für alle Vodafone TV-Tarife in Verbindung mit einer Smartcard zur Verfügung.

Vodafones „Flaggschiff für den TV-Empfang“ via Kabel, die „GigaTV Cable Box 2“, ist ab heute nun auch bundesweit in allen Kabel-TV-Tarifen erhältlich. Bisher war die Set-Top-Box in einigen Bundesländern nur in den „Premium-Tarifen“ für Neukunden erhältlich. Die Box kann TV-Inhalte auch in UHD auf kompatible TV-Geräte übertragen und bietet verschiedene Komfortfunktionen.

