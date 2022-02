Vodafone CableMax kommt zurück: 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro

Vodafone wird in Kürze im Kabel-Festnetz erneut den Tarif CableMax 1000 anbieten. Für knapp 40 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s.

Nachdem Vodafone und Unitymedia bereits im September 2019 gemeinsame Festnetz- und Mobilfunk-Produkte gestartet hatten und kurz darauf eine Preisanpassung bei den Gigabit-Tarifen folgte, legte man bereits dreimal einen interessanten Kabel-Aktionstarif auf. Der hatte es preislich in sich und war jeweils nur für kurze Zeit zu haben. Nun wird man ab dem 13. Februar 2022 wieder mit dem Tarif Vodafone Cable Max 1000 starten.

-->

Vodafone macht seinen Neukunden vom 13. Februar bis zum 9. Mai 2022 dieses Tarifangebot. Es beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s; 50 Mbit/s Upload) für dauerhaft 39,99 Euro. Das Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 € entfällt zudem im Aktionszeitraum.

Auch Bestandskunden können in den GigaCable Max wechseln – und zwar jederzeit aus einem günstigeren oder zum Ende der Mindestvertragslaufzeit aus einem teureren Festnetz-Tarif.

Vodafone CableMax 1.000 Aktionsdetails

Vermarktungsstart: 13.02.2022 – 09.05.2022

Nur für Neukunden

Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 € entfällt im Aktionszeitraum

Preis: Dauerhaft 39,99 €

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Online-Vorteil, Startguthaben oder andere Vorteile

Versandkosten: 0,00 €

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 40 Euro wäre auch diesmal wieder günstiger als der derzeit verfügbare Vodafone-Gigabit-Tarif. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet (Docsis 3.1) in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

Zu den Vodafone Kabeltarifen →

Amazon reduziert Echo-Hardware, Fire TV und weitere Elektronikprodukte Amazon reduziert derzeit im Rahmen der Tagesangbeote verschiedene Echo-Hardware und weitere hauseigene Geräte. Die aufgerufenen Preise sind dabei keine Allzeit-Bestpreise. Die Rabatte kehren immer mal wieder zurück, sodass man die genannte Hardware wohl besser nicht zum Listenpreis kaufen sollte. Die…9. Februar 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->