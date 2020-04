Xiaomi MIUI 12: Android-Update wird ab Juni verteilt

Xiaomi hat heute wie erwartet MIUI 12 offiziell angekündigt und das Android-Update bringt Dinge wie „Super Wallpaper“, eine TÜV-Zertifizierung für den Schutz der Privatsphäre, einen optimierten Dark Mode und mehr mit.

Wir sind gerade noch dabei die Neuerungen von MIUI 12 zu sortieren, da Xiaomi die neue Version bisher nur in China angekündigt hat. Was wir euch aber schonmal mitgeben wollten, ist die Liste der Smartphones, die MIUI 12 bekommen.

Xiaomi: MIUI 12 kommt in drei Phasen

MIUI 12 wird wieder in drei Phasen verteilt, die erste Welle wird das Update im Juni bekommen und dazu gehören Modelle wie das Xiaomi Mi 10 (Pro), das Xiaomi Mi 9 und die Redmi-Modelle K20 (Pro) und K30 (Pro). Die K20-Reihe kam bei uns als 9T-Reihe von Xiaomi auf den Markt und dürfte ebenfalls versorgt werden.

In der zweiten Welle werden wir die MIX-Modelle 2S und 3 von Xiaomi sehen und man möchte die ersten Note-Modelle von Redmi versorgen. In der dritten Welle sind die günstigeren und älteren Modelle von Xiaomi an der Reihe, da gibt es aber noch kein konkretes Datum. So sieht die Liste für MIUI 12 derzeit aus:

Es handelt sich (wie man unschwer erkennen kann) um eine offizielle Liste für die Modelle in China. Die internationale MIUI-Seite wurde noch nicht aktualisiert und zeigt weiterhin MIUI 11 an. Dort wird es aber sicher in den nächsten Tagen weitere Details zum globalen Rollout von MIUI 12 von Xiaomi geben.

Xiaomi: MIUI 12 mit Super Wallpaper

Ein neues Feature wollte ich euch aber noch zeigen: Die Super Wallpaper. Hier gibt es eine Animation, bei der Lockscreen und Homescreen verbunden sind. Xiaomi hat übrigens ein globales Event am 30. April geplant, vielleicht bekommen wir dort die offiziellen Informationen bezüglich MIUI 12 in Europa.

