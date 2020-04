MIUI 12: Xiaomi nennt offiziellen Termin

Xiaomi bestätigte schon vor Monaten, dass man gerade an MIUI 12 arbeitet und in den letzten Tagen wurde dann klar: Das Update scheint fast fertig zu sein. Nun hat Xiaomi den offiziellen Termin für die Ankündigung von MIUI 12 genannt.

MIUI 12 soll am 27. April offiziell in China vorgestellt werden, sprich am kommenden Montag. Xiaomi wird an diesem Tag außerdem noch eine neue Version vom Mi 10 vorstellen. Ich rechne in beiden Fällen mit einer Ankündigung für China, MIUI 12 wird aber natürlich auch global in den nächsten Monaten erscheinen.

-->

Details gibt es bisher noch nicht viele, wir hatten vor ein paar Tagen nur ein paar Screenshots von der Settings-App. Doch ich bin mir sicher, dass Xiaomi in den nächsten Tagen nach und nach neue Details nennen wird. Wir halten die Augen offen und werden das Geschehen rund um MIUI 12 natürlich verfolgen.

