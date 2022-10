Model B: Foxconn liefert Konkurrenz für den VW ID.3

Kompakte Elektroautos kommen und das Angebot wird immer größer. Volkswagen war sehr früh mit einer Elektro-Plattform dabei, jetzt folgen weitere Hersteller. Die SUVs bleiben im Fokus, aber die Palette der Elektroautos wird immer größer.

Bei Foxconn bereitet man sich auch auf eine Vielzahl von Modellen vor und nach dem Model C (SUV) und Model E (Limousine) werden wir bald die Details zum Model B erfahren. Am 18. Oktober (Hon Hai Tech Day 2022) ist es dann so weit.

Das Model B ist dann die Grundlage für Autos, die den VW ID.3 von Volkswagen angreifen werden, denn Foxtron (die EV-Marke von Foxconn) wird in Zukunft eher als Auftragsfertiger auftreten (und hat hier auch schon einen Deal mit einer Marke aus Indien). Mal schauen, wie die technischen Details zum Model B aussehen.

Es wird aber wohl eine Weile dauern, bis diese Konkurrenz bei uns landet, denn die Produktion soll erst gegen 2024 anlaufen und es ist noch unklar, ob es schon eine Marke gibt, die auch Pläne für Europa hat. Doch der Druck aus China wächst und mit jedem Jahr wird er größer. Foxconn wird da vermutlich eine große Rolle spielen.

