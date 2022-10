Nio liefert noch im Oktober erste Elektroautos aus

Die China-Hersteller erobern Europa und in den kommenden Monaten werden wir viele neue Marken in Deutschland sehen. Nio gehört zu den ersten Unternehmen, die bereit sind und hat letzten Freitag bereits den offiziellen Startschuss gegeben.

Es war schon bekannt, dass der Nio ET7 als Flaggschiff den Anfang machen wird, laut Nio kann man diesen jetzt (übrigens nur über Nio selbst) bestellen. Ausgeliefert wird dann ab Mitte Oktober, die Elektroautos sind also schon importiert worden.

Nio ET5, Nio ET7 und Nio EL7 kommen

Mit dem Nio ET5 wird noch eine etwas günstigere Limousine kommen und der Nio EL7 ist ein SUV. Diese beiden Modelle kann man auch schon bestellen, da geht es aber erst in Q1 2023 mit den Auslieferungen los. Eine Besonderheit von Nio ist der Akkutausch und da hat man vor ein paar Tagen die erste Swap Station eröffnet.

Nio ist übriges eine Premium-Marke, der ET7 kostet über 1.000 Euro im Abo und auch der ET5 und EL7 sind nicht viel günstiger. Auf dieser Seite von Nio könnt ihr euch die ersten Versionen anschauen. Das günstigste Model ist der ET5 für 999 Euro im Monat, aber wie gesagt, der wird dann erst ab 2023 an Kunden ausgeliefert.

Ich bin mal gespannt, wie sich Nio in Deutschland schlägt. Die deutschen Kunden sind sehr Markentreu und in dieser Preisklasse bekommt man auch gute Modelle von Mercedes, BMW und Porsche. Und der ET5 spielt zwar eher in der Liga des Model 3, man bekommt für diesen Preis aber sogar ein neues Model S Plaid.

Das wird spannend, mal schauen, ob ich den Nio ET7 vielleicht hier testen kann.

