Model e: Ford stellt sich für Elektroautos komplett neu auf

Tesla wollte das Model 3 eigentlich Model E nennen, da man die ersten vier Modelle als S E X Y hätte bezeichnen können. Daher wurde es auch eine 3, da das im Prinzip ein E, nur umgedreht ist. Warum hat man sich aber gegen Model E entschieden?

Ford ruft „Model e“ ins Leben

Nun, diese Entscheidung kam nicht ganz freiwillig, denn die Rechte dafür hat Ford und die nutzen das jetzt auch. Diese Woche hat man bekannt gegeben, dass Ford in zwei Unternehmen aufgeteilt wird: Ford Blue und Model e. Ford Blue kümmert sich um die Verbrenner und Model e wird der neue Bereich für die Elektroautos.

Ziel ist „die Geschwindigkeit und ungebremste Innovation eines Start-ups bei Ford Model e“ zu erreichen, denn Ford hängt bei der Elektromobilität gewaltig hinterher und ist zu langsam. Man musste ja sogar bei der Volkswagen AG anklopfen, damit man überhaupt ein Elektroauto für den Volumenmarkt in absehbarer Zeit hat.

Mitarbeiter:innen von Ford Blue sind sicher motiviert, denn theoretisch arbeiten sie jetzt in einem Unternehmen, was ein sicheres Ablaufdatum hat. Model e wird von Doug Field geleitet, der auch schon bei Tesla und Apple an Autos beteiligt war.

Model e darf komplett neu starten

Model e darf übrigens mit einem „sauberen Blatt“ starten. Das bedeutet, dass die Sparte für Elektroautos ein eigenes Design und mehr entwickeln kann und es wäre denkbar, dass Elektroautos nichts mehr mit den Verbrennern gemeinsam haben.

Laut Ford will man bei Model e neue Mitarbeiter:innen finden, die sich um Dinge wie Software, Elektro-Plattformen und mehr kümmern und wieder führend sein. Das wird alles andere als leicht, aber es ist ein sehr spannender Schritt. So wie bisher wäre es jedenfalls schwierig geworden, vielleicht hilft das also Ford am Ende.

