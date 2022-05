Motorola kündigt neues Android-Flaggschiff für Juli an

Die Android-Hersteller haben nur die Ankündigung von Qualcomm abgewartet, die letzte Woche den Snapdragon 8+ Gen 1 für die zweite Jahreshälfte zeigten. Mit von der Partie: Motorola. Die haben für Juli ein neues Android-Flaggschiff geplant.

Das Motorola Edge 30 Ultra kommt

Ein konkretes Datum hat uns Motorola noch nicht verraten, aber man hat über den chinesischen Kanal verraten, dass das Spitzenmodell mit 200 Megapixel auf den Markt kommt. Wir wissen also schon ziemlich genau, was uns da bald erwartet.

-->

Das Motorola Edge 30 Ultra steht an und da wurde bisher gerne von Mitte 2022 gesprochen. Es soll mal wieder ein richtiges Flaggschiff sein, mit dem besten Chip, mit OLED und 144 Hz und was man eben so erwartet. Kommt es auch zu uns?

Ja, davon ist auszugehen. Wobei wir nicht wissen, ob es im Juli zu uns kommt, da man das neue Flaggschiff bisher nur für China bestätigt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein paar Wochen später zu uns kommt – aber nicht viel später.

Xiaomi 12 Ultra kommt im Juli: Kamera-Deal mit Leica ist offiziell Das Xiaomi 12 Ultra ist uns jetzt schon sehr häufig in der Gerüchteküche begegnet, wir sind hier gar nicht auf alle Meldungen der letzten Wochen eingegangen. Jetzt bereitet man sich auf den Marktstart vor und es gibt offizielle Details von…23. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->