Motorola hat 2024 sehr große Pläne für „Moto“

Motorola hat sich auf Weibo in China zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass man durchaus zufrieden mit 2023 war, aber man weiß, dass mehr möglich ist. Und das soll 2024 passieren, denn die Marke hat große Pläne für die neue Moto-Reihe.

Die Razr-Serie soll ein „beeindruckendes Design“ und neue KI-Funktionen erhalten, die neue X-Serie (bei uns als Edge-Serie bekannt) steht als Flaggschiff-Reihe auch im Fokus und auch die günstigeren Modelle, wie die kommende G-Serie, sollen für dieses Jahr „umfassend verbessert“ werden. Details stehen allerdings noch aus.

Motorola setzt auch auf KI-Trend

Im chinesischen Netzwerk hat Motorola nur betont, dass „KI für alle“ sehr wichtig sein wird, man habe 2023 im Hintergrund still und heimlich die ganze Sparte „neu organisiert“. Motorola hat daher sehr hohe Erwartungen an sich in diesem Jahr.

Motorola hat sich durchaus positiv in den letzten 2-3 Jahren entwickelt und vor allem bei den Foldables ist man eine angenehme Alternative für Samsung. Warten wir mal ab, was 2024 ansteht, im Vorfeld kann man immerhin viel versprechen, am Ende zählt aber das finale Produkt. Die Konkurrenz bei Android ist jedoch sehr hart.

