Honor möchte Samsung direkt die Show stehlen

Samsung wird uns wohl am 18. Januar die neue Galaxy S24-Reihe präsentieren und dürfte in den nächsten Tagen zum ersten Unpacked-Event für 2024 einladen. Doch Honor möchte Samsung den Wind aus den Segeln für das neue Jahr nehmen.

Honor Magic 6 Pro wird im Januar gezeigt

Man hat zu einem eigenen Event am 10. und 11. Januar eingeladen, auf dem wir an einem Tag die neue Magic-Reihe und eine neue Version von MagicOS am anderen Tag sehen werden. Das Honor Magic 6 mit MagicOS 8 steht also für 2024 bereit.

Honor wird uns kommende Woche zeigen, wie man sich Android 14 mit der neuen Benutzeroberfläche vorstellt und passend dazu ein Android-Flaggschiff für 2024 präsentieren. Gut möglich, dass wir auf dem Event mehr Neuheiten sehen werden.

Globale Details vermutlich erst im Februar

Wir haben schon Ende 2023 die ersten (offiziellen) Details zum Honor Magic 6 Pro bekommen, aber eine Sache gilt es in Deutschland zu bedenken: Es handelt sich um ein Event für China, für uns gibt es also nur erste Spezifikationen und Bilder.

Ich gehe davon aus, dass Honor die neuen Produkte für den globalen Markt erst im Februar auf dem Mobile World Congress 2024 ankündigt, denn im Januar steht die neue Partnerschaft mit Porsche im Fokus. Wir werden euch die offiziellen Details zum Honor Magic 6 Pro aber bereits kommende Woche direkt aus China liefern.

