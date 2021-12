Motorola bestätigt neues Razr für 2022

Das Motorola Razr ist ein Klassiker bei den Flip-Handys gewesen und 2019 hat man diesen Klassiker als Neuauflage mit einem faltbaren Display auf der Innenseite auf den Markt gebracht. Letztes Jahr folgte eine 5G-Version, dann wurde es ruhig.

Letzte Woche hat aber ein Mitarbeiter von Lenovo über Weibo verraten (Lenovo besitzt Motorola), dass eine dritte Generation geplant ist. Diese wird 2022 auf den Markt kommen (zunächst in China), aber wir haben bisher noch keinen Zeitraum.

Das neue Motorola Razr soll eine bessere Performance (neuer Chip), eine bessere Benutzeroberfläche und ein „atmosphärisches Erscheinungsbild“ liefern. Das erste und zweite Razr mit faltbarem Display kamen auch in Deutschland auf den Markt, in diesem Fall würde ich also auch vermuten, dass es etwas später zu uns kommt.

