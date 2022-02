Motorola teasert neues Android-Flaggschiff an

Motorola präsentierte schon letztes Jahr das Moto Edge X30 in China und es war bereits bekannt, dass wir es auch in Europa sehen werden. Diese Woche hat man ein neues Edge-Smartphone angeteasert, was am 24. Februar 2022 gezeigt wird.

Ich weiß nicht, warum Motorola da ein Geheimnis draus macht, aber falls man kein weiteres Edge-Smartphone parat hat (und das deutet sich nicht an), dann werden wir genau dieses Modell bei uns sehen, nur eben als Motorola Moto Edge 30 Pro.



Motorola-Flaggschiff mit Abstrichen

Wir bekommen also einen Snapdragon 8 Gen 1, ein 6,7 Zoll großes OLED-Display, eine Triple-Kamera und mehr. Es wird ein Flaggschiff, aber nicht das beste, was man bieten kann, denn Dinge wie eine Zoom-Kamera und Qi fehlen hier leider.

Das Motorola Moto Edge 30 Pro wird übrigens nicht das einzige Spitzenmodell von Motorola in diesem Jahr bleiben. Es ist wohl ein noch besseres Gerät für Ende 2022 geplant, welches im Juli gezeigt werden soll – wir hatten hier schon die Details.

Dieses Modell von Motorola kann also nicht mit einem Samsung Galaxy S22 Ultra und Co. mithalten, das nächste Modell aber schon. Stellt sich nur die Frage: Was möchte man für das Edge-Smartphone haben? Der Preis dürfte entscheidend sein.

