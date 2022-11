N26: Diese Neuerungen gab es in der letzten Zeit

Die Bank N26 hat aktuell in einer Zusammenfassung verkündet, welche neuen Funktionen zuletzt implementiert wurden.

Da N26 Neuerungen oftmals schrittweise oder nur für einen begrenzten Nutzerkreis einbaut, ist es eher ungünstig darüber zu berichten. Was für manche User ein alter Hut ist, können andere noch gar nicht nutzen. Die Bank ist daher dazu übergegangen, die Neuerungen der letzten Zeit in einem größeren Update zusammenzufassen. Nun stand das für den Herbst 2022 an.

Die Übersicht der Features schaut wie auf folgender Grafik aus. Alle Details zu den neuen Funktionen hat die Bank zudem in einem PDF-Dokument zusammengefasst, welches ihr hier einsehen könnt. Manches davon ist wirklich nützlich, anderes war meines Erachtens längst überfällig.

