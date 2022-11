Weniger als 5 Euro pro Monat: Netflix startet neues Abo in Deutschland

Momentan wird alles teurer und auch Netflix wird kommendes Jahr teurer, sofern ihr euch einen Account teilt. Und um trotzdem zu wachsen und neue Nutzer für den Dienst begeistern zu können, gibt es ab sofort ein ganz neues Abo bei Netflix.

Netflix startet weiteres Basis-Abo

Bisher gab es nur Basis, Standard und Premium, jetzt gibt es auch „Basis-Abo mit Werbung“ bei der Auswahl. Das neue Abo wurde letzten Monat angekündigt und kann ab sofort für 4,99 Euro pro Monat gebucht werden. Es gibt aber Nachteile.

Ihr müsst bei diesem Preis mit Werbung leben und es gibt nicht einmal 1080p, sondern nur 720p. Außerdem sind keine Downloads möglich und zum Start gibt es nicht alle Inhalte. Und es ist noch nicht auf allen Geräten (Apple TV z. B.) verfügbar.

Für mich wäre das keine Option, was auch in erster Linie an 720p liegt. Da würde ich lieber ab und zu einen Premium-Monat bei Netflix buchen und dann die Inhalte auf einen Rutsch schauen. So machen wir das mittlerweile. Ab und zu gibt es eine Phase, der wir Netflix buchen, und sonst nutzen wir auch noch andere Dienste.

Netflix: Details zum neuen Abo

Was gleich bleibt:

breite Auswahl an großartigen Serien und Filmen

personalisiertes Streaming-Erlebnis

für eine Vielzahl an Fernseh- und Mobilgeräten verfügbar

Abo kann jederzeit geändert oder gekündigt werden

Was anders ist:

Videoqualität bis zu 720p/HD (ab sofort sowohl für unser bestehendes Basis-Abo als auch das neue Basis-Abo mit Werbung)

durchschnittlich 4 bis 5 Minuten Werbung pro Stunde

eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien wird aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein (aber wir arbeiten daran)

keine Download-Funktion

Hinweis: Abos für alle: Für bereits laufende Abonnements und Mitgliedschaften ergeben sich keine Änderungen. Das Basis-Abo mit Werbung ergänzt unsere bestehenden werbefreien Basis-, Standard- und Premium-Abos.

