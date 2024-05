PlayStation: Das neue Spiel von Naughty Dog soll Dinge „neu definieren“

Nach dem Erfolg von Uncharted und The Last of Us stellen sich viele die Frage, wie es bei Naughty Dog weitergeht. Uncharted dürfte bei diesem Studio abgeschlossen sein und der dritte und letzte Teil von The Last of Us steht noch ganz am Anfang.

Vor Part 3 soll ein neues Spiel erscheinen, welches immer wieder in Gerüchten die Runde machte. Naughty Dog plant eine neue Marke und in einem Interview mit Sony selbst hat Neil Druckman verraten, dass er an einem Traumprojekt arbeitet.

Naughty Dog hat Mainstream im Fokus

Der Chef des Entwicklerstudios ist sehr gespannt „wie dieses neue Spiel ankommt, insbesondere nach dem Erfolg von The Last of Us, da es die Mainstream-Wahrnehmung von Spielen neu definieren könnte“. Mehr sagt er leider nicht dazu,

The Last of Us sei aber ein gutes Beispiel, denn Spiel und Serie haben die Welten besser verknüpft und es klingt fast so, als ob hier mehr als nur ein PS5-Spiel in der Mache ist. Das klingt nach einer neuen Marke, die als Spiel, als Serie, als Thema in einem Freizeitpark und vieles mehr geplant wird. Eine Marke für den Mainstream.

Es steht im Raum, dass Sony noch im Mai ein PlayStation Showcase plant und dort könnte Naughty Dog das neue Spiel erstmals vorstellen. Als Fan von Uncharted und The Last of Us, beides hervorragende Spiele, bin ich extrem auf den Titel gespannt.

