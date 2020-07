Netflix feiert über 10 Millionen neue Nutzer

Netflix hat diese Woche bekannt gegeben, dass im zweiten Quartal 2020 über 10 Millionen neue Nutzer dazugekommen sind. Es waren genau genommen 10,2 Millionen Nutzer und damit deutlich mehr, als Netflix erwartet hat.

Das Wachstum in Q1 war recht stark, da wir den Anfang der Corona-Krise gesehen haben. Netflix ging davon aus, dass das in Q2 nachlassen wird. Doch das tat es nicht und im ersten Halbjahr hat man bereits über 25 Millionen neue Nutzer für den Dienst begeistern können – fast so viele, wie im ganzen letzten Jahr.

Zweites Halbjahr: Netflix ist skeptisch

Doch Netflix bleibt skeptisch und warnt Investoren, dass man nicht zu viel in diese Zahlen interpretieren sollte. Im dritten Quartal geht man von 2,5 Millionen neuen Nutzern aus. Das wäre deutlich weniger, als im dritten Quartal 2019 (7 Millionen). Netflix rechnet mit einem schwachen Wachstum im zweiten Halbjahr.

Wird Netflix am Ende des Jahres ähnlich wie 2019 dastehen und hat sich das Wachstum nur auf die ersten beiden Quartale verlagert? Folgt im zweiten Halbjahr eventuell sogar eine Kündigungswelle der Nutzer? Und wie reagieren die Nutzer, wenn Anfang 2021 eventuell weniger Netflix Originale erscheinen?

Netflix geht zwar davon aus, dass kommendes Jahr mehr Originale kommen werden, als 2020, doch die Veröffentlichungen werden sich auf die zweite Hälfte des Jahres konzentrieren, da die Corona-Krise einige Produktionen verzögert.

Hinzu kommt die starke Konkurrenz, die teilweise ebenfalls sehr stark wächst und sicher weiterhin Druck machen wird. Eine spannende Zeit für Streamingdienste und die Corona-Krise scheint ein Katalysator für die Entwicklung zu sein.

