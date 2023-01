Netflix-Account teilen: Netflix bittet euch schon bald zur Kasse

Ihr teilt euch einen Netflix-Account mit anderen Haushalten? Das wird bald teurer, denn Netflix hat im Rahmen der Geschäftszahlen verlauten lassen, dass es bald losgeht. Das ist seit ein paar Wochen bekannt und im ersten Quartal 2023 wird es mehr Details dazu geben. Netflix fackelt also nicht lange. Doch was bedeutet das?

Netflix: Jeder zusätzliche Haushalt kostet

Ziel ist es, dass man das „Password Sharing“ unterbindet. Wer den Account mit einem weiteren Haushalt teilen möchte, der muss dafür in Zukunft zahlen. Preise hat man noch keine kommuniziert, aber falls die Testphase ein Anhaltspunkt ist, dann würde ich auf 2,99 Euro pro Monat (zusätzlich und pro Haushalt) tippen.

Die Preise in Europa wurden vor einer Weile erhöht, kamen bisher aber noch nicht bei uns an. Sollte dieser Schritt 2023 auch anstehen, dann muss man vermutlich bald um die 30 Euro pro Monat zahlen, wenn man 4K möchte und den Account mit zwei Haushalten teilt. Netflix rechnet daher mit vielen Kündigungen in diesem Jahr.

Netflix: Langfristig mehr Gewinn geplant

In den Geschäftszahlen heißt es, dass man „Abbruchreaktionen“ in den Märkten erwartet, wenn die kostenpflichtigen Haushalte kommen. Kurzfristig wird das zu einem Einbruch der Nutzerzahlen (aktuell: 230 Millionen) führen, aber langfristig soll das hoffentlich für mehr Gewinn sorgen, so Netflix gegenüber den Investoren.

Ein riskanter Schritt, bei dem ich davon ausgehe, dass der Preis pro Haushalt nach und nach erhöht wird. Netflix wird zunehmen unattraktiv für uns daheim, selbst als Option für Zwischendurch. Doch es gibt mittlerweile eben viele gute Alternativen in der Steaming-Welt und daher sehe ich diese Veränderung durchaus entspannt.

Neuer Apple TV und smartes Display für 2024 auf der Roadmap Mark Gurman von Bloomberg hat uns bereits zwei Produkte verraten, die für das kommende Jahr auf der Roadmap von Apple stehen. Es soll Anfang 2024 einen neuen Apple TV geben, der dann mit einem neuen und schnelleren Chip kommt. Das…19. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->