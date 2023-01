Neuer Apple TV und smartes Display für 2024 auf der Roadmap

Mark Gurman von Bloomberg hat uns bereits zwei Produkte verraten, die für das kommende Jahr auf der Roadmap von Apple stehen. Es soll Anfang 2024 einen neuen Apple TV geben, der dann mit einem neuen und schnelleren Chip kommt.

Das Design bleibt, es bleibt auch bei 4K und es ist noch unklar, welcher Chip hier genutzt wird. Klingt nach der typischen Modellpflege von Apple. Der Apple TV hat Ende 2022 ein Upgrade bekommen, in diesem Jahr steht also kein Upgrade an.

Ein smartes Display von Apple

Apple soll laut Quelle außerdem an einem smarten Display für daheim arbeiten. Es soll sowas wie ein günstiges iPad für Smart Home werden, welches man dann auch magnetisch an einer Wand anbringen kann. Es ist unklar, ob das ein iPad sein wird.

Die iPads könnten irgendwann kabelloses Laden via MagSafe bekommen und es wäre doch passend, wenn man eine Halterung für die Wand präsentiert, mit der man ein iPad dort anbringen kann. Ein passendes Dock soll ja auch geplant sein.

Die Kernaussage der Meldung ist jedenfalls, dass sich Apple mehr Mühe mit Smart Home geben möchte und das HomePod-Comeback ist kein Zufall, es ist nur der Anfang einer neuen Offensive, um mit Google und Amazon mithalten zu können.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

