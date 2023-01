Netflix bietet neues TNMT-Spiel exklusiv für Android und iOS an

Netflix bietet seit einer Weile mobile Spiele für Android und iOS an, die man aber nur spielen kann, wenn man ein Abo bei Netflix besitzt. Das fing (in meinen Augen) sehr bescheiden an, doch mittlerweile hat sich das doch recht positiv entwickelt.

Und wie angekündigt gibt es zum Start ins neue Jahr ein echtes Highlight für die mobilen Plattformen: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Das ist ein Konsolenspiel von 2022 und Netflix hat sich das Spiel (vorerst) exklusiv gesichert.

Ich habe die Version für Android und iOS noch nicht getestet, allerdings habe ich das Spiel letztes Jahr auf der Nintendo Switch gespielt und kann es empfehlen. Wer also sowieso ein Abo bei Netflix hat, der kann sich das TNMT-Spiel mal anschauen.

