Netflix: Game of Thrones-Macher bringen Trisolaris-Trilogie

Nach dem Ende von Game of Thrones stellte sich die Frage, was mit David Benioff und D.B. Weiss nun machen werden. Und obwohl das Staffelfinale von Game of Thrones häufig kritisiert wurde, bekamen sie direkt einen Deal bei Netflix.

Nun hat Netflix mitgeteilt, dass sich David Benioff und D.B. Weiss zusammen mit Alexander Woo (True Blood) um die Verfilmung der Trisolaris-Trilogie von Autor Liu Cixin kümmern werden (für die es aktuell aber noch kein Datum gibt).

Heißt: Es wird eine Netflix Original Serie namens „Die drei Sonnen“ geben und weil das sicher viel Geld kostet und für Netflix ein wichtiges Projekt ist, gibt es sogar noch einen eigenen Blogeintrag dafür – den spendiert man nicht jeder Serie.

