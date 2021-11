Netflix Games startet heute auf dem iPhone und iPad

Letzte Woche ging Netflix Games für Android online und diese Woche ist die iOS-Version an der Reihe. Was ist Netflix Games? Hier bekommt ihr eine kleine Auswahl an mobilen Spielen für das iPhone und iPad – sie sind bereits im Abo enthalten.

Netflix Games startet mit 5 Spielen

Das heißt: Ihr könnt euch die Spiele aus dem App Store von Apple herunterladen, meldet euch dann mit eurem Netflix-Account an und könnt sie ohne Werbung oder In-App-Käufe spielen. Auch bei iOS gibt es zum Start nur 5 Spiele von Netflix.

Dazu gehören zwei alte (und offizielle) Stranger Things-Spiele und drei „Casual Games“, die man sich eingekauft hat und deren Qualität meiner Meinung nach doch stark ausgebaut werden kann. Das war es, das ist bereits das neue Netflix Games.

Die Spiele werden ab heute in der Netflix-App für iOS zu sehen sein, wo man sie aktuell aber noch nicht finden kann. Ich habe eben aber mal geschaut, man findet sie bereits im Apple App Store, wenn man auf den Account von Netflix klickt.

Sagen wir es mal so: Es ist okay, da es ein Bonus ist, der nicht mehr kostet. Zahlen würde ich für diese magere Auswahl sicher nicht. Mal schauen, wie sich Netflix Games nun entwickelt – ich sehe das Angebot ehrlich gesagt weiterhin skeptisch.

Potenzial wäre da, aber das wird noch nicht genutzt.

