Netflix fügt zwei neue Spiele für Android und iOS hinzu

Netflix baut den Katalog für Netflix Games weiter aus, erst vor wenigen Tagen gab es ja bereits zwei neue Spiele. Ab sofort sind wieder zwei neue Titel dabei, die man als Netflix-Abonnent kostenlos für Android und iOS herunterladen und spielen kann.

Das erste Spiel nennt sich Dungeon Dwarves, ein „epischer Dungeon Crawler für Zwischendurch“. Ihr müsst also Dungeons erkunden, Waffen upgraden und mehr. Kennt man, so ein Spielprinzip ist nicht neu, sieht aber gar nicht so schlecht aus.

Dungeon Dwarves Preis: Kostenlos

Das zweite Spiel nennt sich Hextech Mayhem und spielt im League of Legends Universum. Das ist mal ein etwas hochkarätigerer Titel, der nicht alt ist und den es für andere Plattformen wie die Nintendo Switch gibt, wo er sogar 10 Euro kostet.

Hextech Mayhem Netflix Edition Preis: Kostenlos

