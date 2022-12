Netflix möchte mehr Nutzer in den exklusiven „Preview Club“ holen

Netflix besitzt einen exklusiven „Preview Club“ für ausgewählte Nutzer, in denen man Filme oder Serien schon vorher schauen kann. Und das Feedback von dort kann auch tatsächlich zu Änderungen führen, bei Don’t Look Up war das der Fall.

Laut Wall Street Journal möchte Netflix den Preview Club deutlich mehr Nutzern anbieten, es ist von mehreren zehntausenden die Rede. Netflix möchte also mehr Feedback haben, um Serien und Filme für die breite Masse anpassen zu können.

Einen Hit kann man zwar nie planen und vorhersehen, sonst würden das die Dienste alle gezielt machen, aber je mehr Menschen ein Inhalt gefällt, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit dafür. Doch so eine Entwicklung bringt auch eine Gefahr mit.

Am Ende gleicht ein Inhalt dem anderen und die Verlockung ist groß, dass man nur noch das macht und sich nicht weiterentwickelt und neue Experimente wagt. Doch der Wettbewerb wird härter und gute und exklusive Inhalte sind immer wichtiger.

