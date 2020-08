Netflix: Ihr könnt Serien bald schneller schauen

Netflix testet seit Ende 2019 eine neue Option, mit der ihr Serien schneller, oder auch langsamer schauen könnt. Sowas kennt man schon von anderen Diensten wie YouTube, wobei die Nachfrage bei Netflix natürlich nicht so hoch ist.

Netflix führt vier neue Optionen ein

Wie The Verge berichtet, wird diese Option nun in der Android-App verteilt und es gibt vier neue Möglichkeiten. Ihr könnt einen Inhalt mit 0,5-facher oder 0,75-facher Geschwindigkeit schauen, oder ihr nutzt die 1,25-fach oder 1,5-fache Option.

Man kann einen Inhalt also nicht doppelt so schnell schauen, wie das einige vielleicht von YouTube kennen, aber dort gibt es beispielsweise auch Podcast-Videos, die man dann ab und an mit doppelter Geschwindigkeit hören will.

TV-Apps derzeit nicht auf dem Plan

Wählt man eine andere Geschwindigkeit, dann wird diese nicht dauerhaft bei Netflix gespeichert. Ihr müsst sie bei jeder Folge neu einstellen. Netflix gibt an, dass man die Optionen nun auch bei der iOS-App und im Web testet. Ein Rollout für die TV-Apps sei aber laut Netflix aktuell nicht auf dem Plan.

Bei meiner Podcast-App nutze ich die Option manchmal ganz gerne und auch bei YouTube kann es praktisch sein. Ich wüsste aber nicht, welche Inhalte ich jetzt bei Netflix mit 1,5-facher Geschwindigkeit schauen wollen würde. Netflix weiß noch nicht, ob die Funktion für immer bleibt und beobachtet aktuell das Feedback.

