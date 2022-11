Netflix setzt 2023 auf erstes Live-Event

Die Streamingdienste haben sich in den letzten Monaten durchaus immer mehr dem linearen TV angepasst. Sei es mit wöchentlichen Folgen zu bestimmten Zeiten, mit Werbung oder mit dem Interesse an Sportveranstaltungen und Live-Events.

Chris Rock ab 2023 live bei Netflix

Netflix setzt ab 2023 auf Livestreaming, was sich ja bereits im Frühjahr angedeutet hat, und will Anfang 2023 ein Comedy Special mit Chris Rock zeigen. Das wird es dann weltweit live zu sehen geben, ein konkretes Datum haben wir aber nicht.

Das Problem der Streamingdienste: Sie sind global aufgestellt und wenn Chris Rock zur Primetime in den USA loslegt (vermutlich), dann sind die meisten in Europa im Bett. Oder sie stehen gerade auf, aber wer schaut das direkt zum Frühstück an?

Es ist ein Experiment und sollte das erfolgreich sein, dann wird sich Netflix sicher auch kleinere Märkte anschauen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine Show an einem Samstagabend auch sehr gut bei Netflix funktionieren würde.

Das ist ein neuer Bereich und es ist ehrlich gesagt der letzte Bereich, der uns noch beim linearen TV hält. Ab und zu ist so eine Live-Unterhaltungsshow nicht schlecht.

