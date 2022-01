Netflix zeigt ersten Teaser für Vikings: Valhalla

Netflix hat Vikings: Valhalla schon in der Preview für 2022 als Highlight genannt und diese Woche hat der Streamingdienst dann auch endlich einen ersten Trailer für die Serie veröffentlicht, die am 25. Februar exklusiv bei Netflix zu sehen sein wird.

Laut YouTube-Video ist das noch ein Teaser, ein längerer Trailer mit mehr Szenen dürfte also auch noch vor Release kommen. Ich finde, das geht aber deutlich über einen Teaser hinaus, in den 60+ Sekunden ist recht viel von der Serie zu sehen.

Vikings hat mich am Ende nicht mehr abgeholt, war aber am Anfang ein Highlight hier im Haushalt. Ich bin mir noch unsicher, ob ich bei Valhalla einsteigen werde, da könnte es sich lohnen, die Bewertungen bei IMDb, Metacritic und Co. abzuwarten.

